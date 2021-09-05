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Астрологи назвали топ-3 самых ревнивых знаков зодиака

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 05:41
Общество
Астрологи назвали топ-3 самых ревнивых знаков зодиака
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Москва, 5 сентября. Период пандемии заставил влюбленные пары проверить их отношения на прочность. Самые недоверчивые начали усиленно следить за переписками своих вторых половинок.

Исследование американской площадкой OnBuy.com показало, что 41% женщин и 60% мужчин недовольны своей сексуальной жизнью, которая стала однообразной в период изоляции. Именно из-за этого некоторые начали искать «любовь» на стороне. Однако астрологи уверены, что на такую черту как ревность влияет и знак зодиака, под которым родился человек.

Специалисты провели опрос и составили рейтинг самых недоверчивых знаков. Так, в слежке за возлюбленными признались 75% опрошенных Львов, на втором месте расположились Раки — 71%, далее идут представители знака зодиака Рыбы — 69%.

Недавно астрологи предупредили трех знаков зодиака о возможной потере близких. Так, болезненное расставание ждет Тельцов, Весов и Козерогов.

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любовь ревность астролог
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