Названы пары знаков зодиака, которые никогда не построят отношений

Москва, 5 сентября. Астрологи назвали пары, которым не суждено быть вместе, так как они слишком разные.

Первой в списке идут пары со знаками зодиака Лев и Овен. Если у них и получится завязать отношения, то они продлятся недолго, до первого конфликта. Овны сами по себе скандалисты и очень любят говорить гадости во время ссоры. Львы наоборот не любят конфликтные ситуации и терпеть унижения, передает Пятый канал.

Телец и Водолей также несовместимы. У них очень разные взгляды на жизнь. Телец любит постоянство, а Водолей не сможет мириться с серьезным, консервативным и ответственным Тельцом.

Близнецам крайне сложно найти общий язык со Скорпионом. Второй очень любит выяснять отношения и втягиваться в конфликтные ситуации. Близнецы же в свою очередь будут высмеивать такое поведение Скорпиона.

Безбашенность Стрельцов вряд ли понравится Ракам, которые любят домашнюю обстановку. Раки сами по себе очень романтичные и ставят семью на первое место. Стрельцы больше любят свободу и приключение, при этом они не любят растворяться в партнере.

Весы очень спокойные знаки, которые не любят тащить за собой кого-то в эмоциональном вопросе. Они предпочитают темпераментных людей. Рыбы тоже не особо активные, поэтому в таких отношениях могут почувствовать себя одинокими.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые становятся красивее с возрастом. На первом месте расположились Козероги.