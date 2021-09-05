Число ДТП с электросамокатами выросло в России за 2021 год

Москва, 5 сентября. Число ДТП с участием электросамокатов выросло на 66% за семь месяцев в России. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ.

Около 270 происшествий с электросамокатами произошло с января по июль 2021 года в России. В 2020 году подобные ДТП случились 160 раз, сообщили в МВД. Число происшествий с детьми также увеличилось — с 21 до 38.

Жертвами аварий стали восемь человек, среди них один ребенок. Еще 275 пострадали, из них 39 — дети. За аналогичный период 2020 года погибли два человека, а число получивших различные травмы выросло на 70%, передает ТАСС.

Больше всего ДТП с электросамокатами произошло в Санкт-Петербурге, там случилось 58 аварий, в Москве — 55, Краснодарском крае — 21, Татарстане — 12 и Московской области — 11.

Недавно, трактор сбил мужчину на электросамокате в Оренбурге. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы. Информацию об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.