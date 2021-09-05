Тело пропавшего во время отдыха с матерью подростка обнаружили на Сахалине

Южно-Сахалинск, 5 сентября. Обнаружено тело подростка, который пропал без вести во время отдыха с матерью, женщину нашли утонувшей в конце августа, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

По данным следственного ведомства, 35-летняя женщина утонула в море около города Невельска 30 августа. Отдыхавший с ней 13-летний сын пропал. Следственные органы возбудили уголовное дело.

В ходе поисковых мероприятий и «следственных действий» тело пропавшего подростка было обнаружено на берегу моря. Оно находилось в восьми километрах к югу от села Шебунино Невельского района

Специалист не смогли установить причину смерти мальчика при осмотре места происшествия. Тело подростка направлено на судебно-медицинское исследование.

Ранее спасатели нашли живыми и здоровыми двух женщин, которые заблудились в лесу на севере Сахалина восемь дней назад. Более недели женщины питались ягодами и для ночевки организовали временное укрытие.