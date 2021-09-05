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Столтенберг призвал Россию и КНР противостоять терроризму в Афганистане
Политика
Столтенберг призвал Россию и КНР противостоять терроризму в Афганистане
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Брюссель, 5 сентября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин вместе с другими членами международного сообщества должны противодействовать террористам в Афганистане.

Столтенберг отметил, что все международное сообщество, включая Россию и Китая, должно бороться с распространением терроризма в Афганистане. Об этом он заявил газете The Sunday Telegraph.

По словам генсека НАТО, важно предотвратить нападение боевиков в других странах. Он также добавил, что Североатлантический альянс извлечет урок из произошедших событий в Афганистане. Столтенберг отметил, что было бы разумным ожидать от афганского правительства более продолжительного сопротивления движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Боевики «Талибана» стараниями США обзавелись внушительным арсеналом. Но на этом проблемы не заканчиваются, написало ранее Sohu. Дело в том, что США помогли не только талибам. По самым скромным подсчетам, стоимость оставленных в Афганистане вооружения и техники составляет 87 миллиардов долларов. Очевидно, что члены «Талибана» захотят заработать на этом, продав часть арсенала другим террористическим формированиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан нато терроризм
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