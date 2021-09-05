Мнение Владимира Путина играет немаловажную роль для Дональда Трампа

Вашингтон, 5 сентября. Бывший президент США Дональд Трамп считается с мнением российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказала его племянница Мэри Лия Трамп.

Об этом она заявила во время своего выступления. По словам Мэри, ее дядя уважает мнение российского президента гораздо больше, чем многих западных и европейских политиков.

«Он (Трамп — Прим. ред.) считает, что заслуживает всю власть в мире только за то, какой он есть. В его сознании он всегда находится в центре вселенной, — цитирует племянницу экс-президента США портал Business Insider. — <...> Для него имеет значение только то, что он считает силой».

Она также поведала, что для Трампа куда важнее сказанное Путиным и Ким Чен Ыном, чем французским президентом Эммануэлем Макроном или немецким канцлером Ангелой Меркель.

Недавно Трамп обошел нынешнего президента США Джо Байдена по уровню поддержки населения, согласно опросу. За него проголосовали бы на 1 процент больше американцев, чем за нынешнего главу Белого дома.