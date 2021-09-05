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Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали по неизвестной причине
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали по неизвестной причине
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 5 сентября. Муж актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков сообщил, что девушку экстренно госпитализировали, и сейчас она под капельницей.

Супруг артистки не написал, что стало причиной ухудшения здоровья и каково текущее состояние Макеевой. В своем Instagram он только отметил, что ранее его жена уже была в коме.

«Сейчас она под капельницей! Что дальше, не известно! Только молиться за нее!» — написал мужчина.

До этого момента было известно о нервном истощении, которое испытывала актриса. Из-за него она потеряла голос, начались проблемы с голосовыми связками. Но в этом случае причина была понятна: Макеева подверглась травле подписчиков из-за конфликта с бывшей женой Малькова, на которую она подняла руку. Недавно экс-супруга бизнесмена обвинила бывшего возлюбленного в том, что он не платит алименты с февраля.

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