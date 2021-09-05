Трамп обошел Байдена на 1% во время опроса американцев

Вашингтон, 5 сентября. Бывший президент США Дональд Трамп получил 47% голосов американцев, а за действующего главу государства Джо Байдена проголосовали 46% опрошенных.

Результаты исследования показывают, что Трамп одержал бы победу над Байденом в случае проведения президентских выборов в данный момент. Опрос проводил Колледж Эмерсон, который находится в городе Бостон.

При этом за Байдена проголосовали 60% сторонников демократической партии, а 39% выбрали бы другого человека на должности президента в 2024 году. Однако 67% республиканцев отдали свои голоса Трампу.

Вывод американских военных с территории Афганистана проигрышем назвали 68% участников исследования. Специалисты проводили опрос в период с 30 августа по 1 сентября. В исследовании участвовали примерно 1,2 тыс. избирателей.

Социальный опрос недавно также продемонстрировал падение рейтингов одобрения Байдена. Позиции главы государства за месяц уменьшились на 5%.