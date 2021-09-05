Страдающим бессонницей назвали способы лечения самых частых расстройств

Москва, 5 сентября. Более половины населения всех стран сталкиваются с симптомами расстройства сна. Россиянам назвали самые частые проявления и способы избавления от них.

Наиболее распространенным видом расстройства сна является бессонница. Она не дает человеку заснуть или заставляет просыпаться посреди ночи. Различают как кратковременную, так и хроническую бессонницу. Для избавления терапевт советует настроить режим сна, быть физически активным и удобно обустроить спальное место. Если данные способы не помогают, необходимо обратиться к врачу, передает «Лайфхакер».

Нередко россияне сталкиваются с ночным апноэ. Это кратковременные остановки дыхания во время сна, из-за которых человек рефлекторно делает вдох, затем сопровождающийся храпом, что повышает риск инфаркта. Как и с предыдущим способом, стоит сначала наладить режим пробуждения. Также по возможности необходимо избавиться от лишнего веса и реже спать на спине.

Существует и так называемый синдром беспокойных ног. Это расстройство сна, при котором в мышцах нижних конечностей возникают схожие с зудом ощущения, из-за чего страдающему данным недугом приходится регулярно шевелить пальцами ночью. При обнаружении признаков этого расстройства необходимо сразу обращаться к врачу. Однако могут помочь легкая физическая нагрузка и расслабляющие ванны для ног.

Достижения современной науки позволяют людям диагностировать и лечить самые разные недуги. Однако журнал Maxim собрал пять связанных с человеческим телом феноменов, над которыми ученые до сих пор ломают голову.