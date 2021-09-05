Злоумышленники стали использовать кешбек в новой мошеннической схеме

Москва, 5 сентября. Мошенники начали обманывать жителей России, говоря жертвам во время телефонного разговора о якобы начисленном на банковскую карту кешбеке, сообщил специалист Анатолий Лебедев.

Банковские карты с кешбеком, когда часть денег за покупки возвращается на счет, набирают популярность. Злоумышленники начали использовать эту тенденцию в своих обманных схемах. Мошенники звонят жертвам и говорят, что на банковскую карту был начислен кешбек, который человек якобы накопил, но не использует, передает радио Sputnik. Лебедев заявил, что эта схема связана с тем, что номера телефонов и паспортная информация многих клиентов банков попали в Сеть.

После этого злоумышленники требуют назвать код, который банк присылает в сообщении на телефон, чтобы жертва якобы заплатила за комиссию. В результате у мошенников появляется возможность оплатить картой человека другие покупки. Эксперт пояснил, что этот код используется для авторизации в банке и снятия средства с карты.

Злоумышленники при этом также используют в своих схемах поддельные сайты. Эксперт Петр Куценко ранее назвал признаки мошеннического ресурса.