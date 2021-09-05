Астрологи перечислили знаки зодиака с жестким характером среди мужчин

Москва, 5 сентября. Астрологи уверены, что помимо окружения и воспитания ребенка, на его личность также влияют знаки зодиака. Мужчины Водолеи, Скорпионы и Овны отличаются жестокостью и озлобленностью.

Так, мужчины-Водолеи отличаются жестоким характером и тягой к свободе, которой их наделяет планета Уран. Они предпочитают независимость и желают изменить окружающих под себя. В раннем возрасте эти знаки любят закатывать скандалы и делать все наоборот.

Воинственным поведением мужчин-Скорпионов наделил их покровитель — Марс. Представители этого зодиакального круга вспыльчивы и непримиримы. Более того, они являются настоящими манипуляторами. Взрослые Скорпионы часто становятся боссами, так как знают, как можно построить людей.

Овны считаются самоуверенными и тщеславными. В детском возрасте они бывают обидчивы и стеснительны, а в будущем эти качества сменяются агрессией. Ради собственных желаний Овны способны идти напролом.

Недавно, астролог Сергей Безбородный перечислил рекомендации на период суперлуния. По его словам, в этот день следует избегать конфликтов и не повышать фон агрессивности, передает RT.