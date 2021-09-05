Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 05:05
04:43
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали по неизвестной причине
04:31
Политика
Трамп обошел Байдена на 1% во время опроса американцев
04:29
Общество
Страдающим бессонницей назвали способы лечения самых частых расстройств
04:14
Общество
Злоумышленники стали использовать кешбек в новой мошеннической схеме
04:04
Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака с жестким характером среди мужчин
04:00
Общество
Астрологи предупредили трех знаков зодиака о возможной потере близких
04:00
Общество
Топ-5 самых дорогих и престижных вузов России
03:56
Общество
Русская баня набирает популярность в Японии
03:56
Спорт
Хабиб сыграет в благотворительном футбольном матче на Кубке легенд
03:54
Общество
Ходьба или бег: врачи объяснили, какой вид физических нагрузок полезнее
Все новости

Астрологи предупредили трех знаков зодиака о возможной потере близких
Общество
Астрологи предупредили трех знаков зодиака о возможной потере близких
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 5 сентября. Представителей трех знаков зодиака ждет трагичное расставание с близкими. Об этом россиянам сообщили астрологи.

Первыми под удар попадают Тельцы. В ближайшие дни звезды пророчат им серьезную ссору с близким человеком. Тельцам следует обуздать свои эмоции и держать себя в руках, иначе избежать конфликта не получится, а также быть аккуратными со своими высказываниями на рабочем месте.

Категорически отказаться от выяснения отношений на несколько дней стоит и Весам. По словам астрологов, звезды не пророчат представителям этого знака зодиака положительных исходов ссор с близкими. А вот вероятность навсегда потерять человека высока как никогда, передает портал PRIMPRESS.RU.

И последними в списке выступают Козероги. В отличие от предыдущих знаков, у них разрыв отношений может произойти из-за абсолютно любой мелочи. Козерогам следует пойти на жертву и подавлять в себе даже малейшие зачатки обиды и злости.

Ранее стало известно о трех знаках зодиака, которым судьба уготовила удачный сентябрь. Астролог Ирина Сычева рассказала, как не упустить подарок звезд.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Астрологи предупредили трех знаков зодиака о возможной потере близких
предсказание разрыв отношений знаки зодиака астрологи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru