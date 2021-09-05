Астрологи предупредили трех знаков зодиака о возможной потере близких

Москва, 5 сентября. Представителей трех знаков зодиака ждет трагичное расставание с близкими. Об этом россиянам сообщили астрологи.

Первыми под удар попадают Тельцы. В ближайшие дни звезды пророчат им серьезную ссору с близким человеком. Тельцам следует обуздать свои эмоции и держать себя в руках, иначе избежать конфликта не получится, а также быть аккуратными со своими высказываниями на рабочем месте.

Категорически отказаться от выяснения отношений на несколько дней стоит и Весам. По словам астрологов, звезды не пророчат представителям этого знака зодиака положительных исходов ссор с близкими. А вот вероятность навсегда потерять человека высока как никогда, передает портал PRIMPRESS.RU.

И последними в списке выступают Козероги. В отличие от предыдущих знаков, у них разрыв отношений может произойти из-за абсолютно любой мелочи. Козерогам следует пойти на жертву и подавлять в себе даже малейшие зачатки обиды и злости.

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