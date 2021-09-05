Русская баня набирает популярность в Японии

Токио, 5 сентября. Для русских баня — это традиционное времяпровождение, целая философия. В последние годы она набирает популярность и в Японии.

В 2019 году многие японцы стали активно посещать сауны. Однако постепенно они стали обращать внимание на другие версии этих процедур, включая баню. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Считалось, что так проводить время любят мужчины в возрасте, однако бани начали набирать популярность и среди молодежи как хобби, полезное для здоровья», — пишет сотрудник японской торговой компании Юки Токунага.

Он добавил, что многие крупные офисы стали открывать собственные отделы с парилками. Среди поклонников бани есть и директора, и крупные бизнесмены.

«Удивительно, но есть даже школа, где рассказывают об истории бани и о том, как правильно париться с веником. На лекциях преподают теорию, а на практических занятиях профессионалы научат вас правильным движениям», — подчеркнул автор.

Он отметил, что ученики этого учреждения мечтают устроить для своих близких и бизнес-партнеров настоящий банный прием. Для них это отличный способ показать свое гостеприимство. Также Токунага вспомнил слова президента компании «Баня Japan» Еити Нэбата, который считает, что парные процедуры — это отличный способ сделать японцев счастливыми.

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