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Хабиб сыграет в благотворительном футбольном матче на Кубке легенд
Спорт
Хабиб сыграет в благотворительном футбольном матче на Кубке легенд
vk.com  /  UFC

Москва, 5 сентября. Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов примет участие в благотворительном футбольном матче в Москве.

В Москве 11 сентября пройдет Кубок Легенд, на турнир приедут легенды футбола из прошлого. Пригласили сыграть в благотворительном матче. Интересно будет посмотреть на звезд, которыми восхищался в юности. Об этом Хабиб рассказал во время открытия спортивного зала в Альметьевске.

Кубок легенд состоится во дворце спорта «Мегаспорт» с 10 по 11 сентября. Первый подобный турнир прошел в 2009 году. Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру бойца смешанного стиля осенью 2020 года. Он не раз говорил, что хотел бы попробовать себя в футболе.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что продолжает общаться с бывшим тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Он отметил, что у российского наставника был пик в 2018 году на чемпионате мира, а после пошел закономерный спад, в котором, считает боец, не только вина Черчесова.

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