Ходьба или бег: врачи объяснили, какой вид физических нагрузок полезнее

Москва, 5 сентября. Ходьба и бег — идеальный спорт для избавления от лишних килограммов и поддержки здоровья. Однако каждый вид тренировок имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Многие врачи согласны с тем фактом, что спорт — необходимость, когда речь идет о физическом и психическом здоровье. Самыми популярными и доступными способами поддерживать себя в форме являются бег и ходьба. Заниматься подобными тренировками может каждый человек, независимо от его возраста и финансовых возможностей, поскольку для этого не нужен абонемент в фитнес-центр и дорогостоящий инвентарь. Об этом сообщает ИноСМИ.

«По словам врачей, бег помогает сжигать больше калорий, чем ходьба. Если вы хотите похудеть, то вам следует заниматься бегом», — пишет автор материала.

Однако нужно учитывать, что пробежки оказывают сильное физическое воздействие, и в целом могут привести к травме. Для бега нужно куда больше усилий.

«Врачи рекомендуют пожилым людям, людям среднего возраста и людям, страдающим различными заболеваниями, заниматься ходьбой, чтобы поддерживать свое здоровье. И следует начинать с медленной ходьбы, а затем постепенно увеличивать нагрузку», — подчеркнул эксперт.

Ранее терапевт и кардиолог Лидия Ионова рассказала, что риск развития ментальных заболеваний и других недугов позволяет снизить регулярная ходьба.