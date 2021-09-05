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СК России расследует дело о непредоставлении жилья сироте и ее ребенку-инвалиду
Происшествия
СК России расследует дело о непредоставлении жилья сироте и ее ребенку-инвалиду
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 5 сентября. Недавно в Сети появилась информация, что девушке-сироте из детского дома и ее ребенку-инвалиду не предоставили положенное по закону жилье или сертификат не его приобретение.

Девушка одна воспитывает ребенка-инвалида и у нее нет возможности устроить его в детский сад. Следственный комитет России по Калининградской области начал расследование инцидента.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК РФ Дмитрию Бочарову доложить о ходе процессуальной проверки. Следствие поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Недавно, председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде. Ранее стало известно, что 39-летний мужчина познакомился на соответствующем сайте с потерпевшей, а затем встретился с ней, удерживал в подвале и насиловал.

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