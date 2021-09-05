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Юрист Загайнов рассказал, кого запрещено запирать в квартире

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 03:56
Общество
Юрист Загайнов рассказал, кого запрещено запирать в квартире
pxhere.com

Москва, 5 сентября. Большинство людей нельзя запирать в квартире, однако в некоторых случаях закон предусматривает такую возможность. Об этом рассказал почетный адвокат России Дмитрий Загайнов.

По его словам, если запереть человека в квартире против его воли, такие действия будут расцениваться как незаконное лишение свободы. За это предусмотрено уголовное наказание по части 1 статьи 127 УК России. Максимальное лишение свободы в таких случаях будет составлять до двух лет. Если в квартире был заперт несовершеннолетний, злоумышленнику грозит нахождение в тюрьме от двух до пяти лет.

Однако в некоторых случаях делать это разрешено. Например, если законный представитель ребенка лишает его возможности покинуть конкретное место, при этом действуя исключительно в его интересах. Но юрист предупреждает, что оставление малолетних детей одних без присмотра попадает под действие статьи 125 УК России, так как это может быть опасно для жизни ребенка.

Уголовное наказание грозит и для тех, кто запер пожилых людей или людей с ограниченными возможностями в квартире, пояснил специалист в интервью РИА Новости.

Недавно, адвокат Елена Кудерко рассказала о штрафах для россиян, которые не имеют прописки. По ее словам, размер санкций может составить от 2000 до 3000 рублей.

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квартира наказание опасность
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