Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 05:04
04:43
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали по неизвестной причине
04:31
Политика
Трамп обошел Байдена на 1% во время опроса американцев
04:29
Общество
Страдающим бессонницей назвали способы лечения самых частых расстройств
04:14
Общество
Злоумышленники стали использовать кешбек в новой мошеннической схеме
04:04
Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака с жестким характером среди мужчин
04:00
Общество
Астрологи предупредили трех знаков зодиака о возможной потере близких
04:00
Общество
Топ-5 самых дорогих и престижных вузов России
03:56
Общество
Русская баня набирает популярность в Японии
03:56
Спорт
Хабиб сыграет в благотворительном футбольном матче на Кубке легенд
03:54
Общество
Ходьба или бег: врачи объяснили, какой вид физических нагрузок полезнее
Все новости

Россиянам назвали способ получить микрозайм после отказа
Общество
Россиянам назвали способ получить микрозайм после отказа
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 5 сентября. Человеку могут отказать в микрозайме из-за неуверенности в том, что он сможет выплатить обратно деньги.

Причин для таких подозрений может быть много. Об этом рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева агентству «Прайм».

«Плохая кредитная история, отсутствие кредитной истории, закредитованность, отсутствие работы — это все факторы, которые могут оказать влияние на принятие решения», — сказала она.

Если человек получил отказ в микрозайме, стоит попробовать обратиться в другую микрофинансовую организацию. Таких организаций много, а оценивают заемщиков они по-разному. Если дело в плохой кредитной истории, ее нужно исправить. Нужно доказать свою дисциплинированность.

Ранее кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, как мошенники навязывают микрозаймы клиентам банков. Заранее обезопасить себя от утечки персональных данных, которыми мошенники могут воспользоваться для оформления займа, очень сложно. Самое главное в ситуации с подобным видом мошенничества — ни в коем случае не тратить денежные средства, которые поступили на карту от неизвестного лица.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам назвали способ получить микрозайм после отказа
деньги кредит микрозайм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru