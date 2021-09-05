Россиянам назвали способ получить микрозайм после отказа

Москва, 5 сентября. Человеку могут отказать в микрозайме из-за неуверенности в том, что он сможет выплатить обратно деньги.

Причин для таких подозрений может быть много. Об этом рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева агентству «Прайм».

«Плохая кредитная история, отсутствие кредитной истории, закредитованность, отсутствие работы — это все факторы, которые могут оказать влияние на принятие решения», — сказала она.

Если человек получил отказ в микрозайме, стоит попробовать обратиться в другую микрофинансовую организацию. Таких организаций много, а оценивают заемщиков они по-разному. Если дело в плохой кредитной истории, ее нужно исправить. Нужно доказать свою дисциплинированность.

Ранее кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, как мошенники навязывают микрозаймы клиентам банков. Заранее обезопасить себя от утечки персональных данных, которыми мошенники могут воспользоваться для оформления займа, очень сложно. Самое главное в ситуации с подобным видом мошенничества — ни в коем случае не тратить денежные средства, которые поступили на карту от неизвестного лица.