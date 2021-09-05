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«Главред»: Зеленскому не удалось убедить Байдена
Политика
«Главред»: Зеленскому не удалось убедить Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 5 сентября. Саммит Украины и США прошел скромно. В ключевых аспектах украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось убедить американского лидера Джо Байдена.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что глава Белого дома был вынужден принять коллегу из Киева, но не хотел этого. Изначально никто не рассчитывал на особые достижения на переговорах, и результат оказался закономерен. Об этом сообщает издание «Главред».

«Пользуясь уязвимостью Байдена с учетом катастрофы в Афганистане, Зеленский попытался выторговать для себя какие-то существенно иные «плюшки», чтобы отличаться от предшественников и создать вокруг визита некий сенсационно-исторический ореол. Но у него ничего не вышло», — отметил автор.

Вашингтон ожидаемо выделил небольшую финансовую помощь и говорил об украинских реформах. С последнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена ничего не изменилось в этой сфере.

«Убедить Байдена что-то поменять в вопросах диалога с РФ или «Северного потока — 2» не удалось. Заявления были стандартные, они не сигнализируют о том, что Вашингтон будет менять свою политику по отношению к Германии», — резюмировал Куса.

Ранее стало известно, что украинские СМИ назвали фантастикой планы Зеленского по трансформации страны.

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