Киев, 5 сентября. Обращение президента США Джо Байдена к нации 31 августа показало, что американская политика провалилась, а потому Украине не стоит на нее рассчитывать.

Эксперт украинского издания «Новая волна» Сергей Постоловский считает, что речь главы Белого дома — это фактическое признание неэффективности насаждения демократии. Мягкая сила, которой Вашингтон якобы намерен распространять свои взгляды, принесет еще больше проблем.

«После фиаско Запада в отношении «Северного потока — 2» и заявлений Байдена, возможно, мы теперь поймем, что не существует никаких европейских ценностей, а есть исключительно интерес отдельных взятых государств на международной арене?» — отметил автор.

Он добавил, что прежняя американская парадигма изменилась. Поэтому Киеву не стоит питать иллюзии. Для развития государства ему нужно полагаться лишь на себя, свои ресурсы и экономику.

Ранее украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что уже к декабрю украинцы рискуют оказаться в полной зависимости от России, если ТЭС потеряют уголь.