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Стратегический аналитик Копли объяснил последствия краха США в Афганистане
Политика
Стратегический аналитик Копли объяснил последствия краха США в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Вашингтон, 5 сентября. Катастрофический уход войск США из Афганистана — это предсказуемое событие, которое повлияло на престиж Белого дома. Об этом заявил американский историк Грегори Копли.

Необдуманный выход Вооруженных сил США из Афганистана — это показатель снижения политической мощности Пентагона. Эксперт считает, что эта ситуация говорит о слабых возможностях и надежности американского правительства. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Безусловно, это привело к резкому падению престижа США в восприятии внешнего мира и даже внутри самих США. А прошлый год президентских выборов в США тоже продемонстрировал, что страна была сильно отвлечена от осознания своей глобальной миссии», — подчеркнул Копли.

Он добавил, что в Соединенных Штатах ослабла экономика. Вашингтон больше не выглядит столь же уверенным партнером, и этот факт стал очевиден для всего мира. Катастрофа в Афганистане может привести к тому, что демократы потеряют контроль над Сенатом и Палатой представителей на ближайших выборах.

«Вопрос не в том, запомнят ли американские избиратели всю мучительность гуманитарной катастрофы августа 2021 года, а в том, сохранится ли и дальше уже существующее устойчивое недоверие к администрации до ноября 2022 года. Судя по всему, так оно, скорее всего, и будет», — резюмировал эксперт.

Ранее китайское издание Sohu заявило, что решение США оставить в Афганистане оружие обернется проблемами мирового масштаба.

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