Психолог Заргарова указала на явный признак проблем с психикой у ребенка

Москва, 5 сентября. Систематическая жесткость и агрессия по отношению к игрушкам может быть признаком проблем с психикой у ребенка, предупредила Детский психолог Полина Заргарова.

Периодические случаи необязательно являются тревожными звоночками, потому что настроение у маленьких детей часто меняется. Поэтому нужно понаблюдать за отношением к игрушкам в динамике, сообщила специалист по данным «Пятого канала».

Существует даже «игровая» терапия, в рамках которой врачи наблюдают за поведением ребенка во время игры. Различные маркеры могут указывать на климат в семье и самочувствие пациента. Например, склонность ломать построенные пирамидки часто бывает признаком недовольства, а дети, целующие и укладывающие своих кукол спать, живут в спокойной обстановке.

Недавно педиатры напомнили, как нужно укреплять здоровье ребенка в осенний период. Лучше всего подходит метод мягкого закаливания.