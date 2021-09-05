Необъяснимая тревожность может говорить о приближении болезни Альцгеймера

Лондон, 5 сентября. Доктор Эмер Максуини предупредила, что о болезни Альцгеймера за несколько лет до ее проявления может сказать необъяснимая тревожность, сообщает Daily Express.

Специалист уточнила, что насторожить должны проявляемое без видимой причины беспокойство и ранние признаки потери кратковременной памяти. Эти симптомы указывают на деменцию в начальной стадии, подчеркнула Максуини.

Врач отметила, что на обычную тревогу беспокойство не похоже. Этот признак может появиться задолго до очевидных симптомов недуга. Максуини подчеркнула, что при опросе люди с болезнью Альцгеймера часто сообщали, что первые случаи потери кратковременной памяти и необъяснимое беспокойство фиксировали за 18-24 месяца до появления очевидных проблем.

Авторы материала отмечают, что болезнь Альцгеймера неизлечима, и нет препаратов, которые смогли бы предотвратить ее развитие. Однако ранняя диагностика поможет сгладить течение недуга.

Ранее медики выяснили, что развитие болезни Альцгеймера на раннем этапе можно выявить по глазам. Признаками может послужить образование амилоидных бляшек на сетчатке.