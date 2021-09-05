СКР расследует дело о нападении на журналиста в барнаульской клинике

Барнаул, 5 сентября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат о расследовании дела по материалам СМИ о воспрепятствовании деятельности журналиста.

Ведомство сообщает, что в эфире федерального телеканала был показан сюжет о том, что жительница Барнаула добивается от частной стоматологической клиники компенсации за оказанное лечение, которое причинило ее здоровью вред. Один из сотрудников стоматологической клиники применил насилие к журналисту, ограничив возможность видеосъемки.

СКР по Алтайскому краю по факту инцидента возбудил уголовное дело. Оно квалифицируется по признакам преступления, предусмотренного статьей "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом".

Также был зарегистрирован материал процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Проверка проводится по факту оказания ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке стоматологической клиники

Ранее сообщалось, что юноша получил травму груди при нападении вооруженного мужчины в Ленобласти. Региональный главк СКР проводит проверку.