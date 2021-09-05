Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 03:33
03:31
Общество
Россиянам назвали способ получить микрозайм после отказа
03:12
Политика
«Главред»: Зеленскому не удалось убедить Байдена
03:05
Политика
Новое время: Украине нельзя надеяться на США
03:03
Политика
Стратегический аналитик Копли объяснил последствия краха США в Афганистане
02:53
Общество
Психолог Заргарова указала на явный признак проблем с психикой у ребенка
02:53
Общество
Необъяснимая тревожность может говорить о приближении болезни Альцгеймера
02:34
Общество
СКР расследует дело о нападении на журналиста в барнаульской клинике
02:18
Общество
Почетный донор России рассказал, какие льготы и пользу приносит сдача крови
02:17
Общество
Врач Очинская назвала передающиеся через смартфон болезни
02:11
Общество
Названы признаки поддельного мошеннического сайта
Все новости

СКР расследует дело о нападении на журналиста в барнаульской клинике
Общество
СКР расследует дело о нападении на журналиста в барнаульской клинике
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Барнаул, 5 сентября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат о расследовании дела по материалам СМИ о воспрепятствовании деятельности журналиста.

Ведомство сообщает, что в эфире федерального телеканала был показан сюжет о том, что жительница Барнаула добивается от частной стоматологической клиники компенсации за оказанное лечение, которое причинило ее здоровью вред. Один из сотрудников стоматологической клиники применил насилие к журналисту, ограничив возможность видеосъемки.

СКР по Алтайскому краю по факту инцидента возбудил уголовное дело. Оно квалифицируется по признакам преступления, предусмотренного статьей "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом".

Также был зарегистрирован материал процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Проверка проводится по факту оказания ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке стоматологической клиники

Ранее сообщалось, что юноша получил травму груди при нападении вооруженного мужчины в Ленобласти. Региональный главк СКР проводит проверку.

Вернуться назад

Все новости / Общество / СКР расследует дело о нападении на журналиста в барнаульской клинике
следственный комитет барнаул воспрепятсвование журналисту
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru