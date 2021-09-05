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Почетный донор России рассказал, какие льготы и пользу приносит сдача крови
Общество
Почетный донор России рассказал, какие льготы и пользу приносит сдача крови
Инфореактор  /  pixabay.com

Москва, 5 сентября. Донорство крови может быть полезно самому сдающему, а также оно может принести ряд льгот.

Доноры крови ведут здоровый образ жизни, не едят жирное, отказываются от алкоголя и курения. Человек, сдающий кровь, регулярно проходит медицинские обследования. Также, когда человек регулярно проходит процедуру сдачи крови, его организм привыкает к кровопотерям, поэтому при травмах он быстрее ее компенсирует. Об этом рассказал почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н.И. Пирогова Тигран Мурадян, информирует радио Sputnik.

При частой сдаче крови человек может получить звание "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России", которые приносят некоторые льготы, заявил врач. По его словам, почетный донор Росси получает единоразовую выплату в 14 тысяч рублей каждый год, имеет бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта и скидку на определенные виды коммунальных услуг, а также может получить путевку на санитарное лечение по месту работы.

Порезать палец на улице опаснее, чем стать донором костного мозга или крови, рассказал почетный донор России Виктор Андронов, развеяв мифы об опасности сдачи крови. Он отметил, что эта процедура очень простая.

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