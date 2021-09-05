Врач Очинская назвала передающиеся через смартфон болезни

Москва, 5 сентября. Поверхность смартфона может иметь большое количество болезнетворных бактерий, сообщила врач-инфекционист Наталья Очинская.

Результаты исследования, которое проводил британский Университет Суррея в 2015 году, показали, что телефоны являются рассадником бактерий. Ученые проверили 30 смартфонов обычных пользователей. В результате стало известно, что в ряде случаем на корпус девайса может иметь в 18 раз больше бактерий, чем содержится на ободке унитаза и на ручке смыва в мужском туалете, передает агентство «Прайм».

На смартфоне могут находиться сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и большое число других бактерий. Очинская подчеркнула, что они могут быть причиной возникновения некоторых серьезных болезней. Речь идет о кожных и кишечных инфекциях, пневмонии и менингите, отметила инфекционист.

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