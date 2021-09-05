Названы признаки поддельного мошеннического сайта

Москва, 5 сентября. Мошеннику необходимо привлечь на поддельный сайт потенциальных жертв, поэтому такой портал отличается несколькими привлекательными ловушками.

Первая из них — письмо с соблазнительным спецпредложением ограниченного действия, которое человек получает на электронную почту или СМС, рассказал Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар», в беседе с «Российской газетой».

Главные признаки подделки — ошибки в работе сайта и его текстового описания, подмена символов на похожие в домене веб-адреса (в частности, замена I на i и наоборот — например, google.com и googie.com). Часто мошенники указывают оплату онлайн как единственно возможный способ.

В Минфин России сейчас собираются упростить способ возврата денег потерпевшим после работы злоумышленников. Генпрокуратура напомнила, что каждая пятая кража сейчас представляет собой вывод средств с банковской карты.