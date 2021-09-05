Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 03:33
03:31
Общество
Россиянам назвали способ получить микрозайм после отказа
03:12
Политика
«Главред»: Зеленскому не удалось убедить Байдена
03:05
Политика
Новое время: Украине нельзя надеяться на США
03:03
Политика
Стратегический аналитик Копли объяснил последствия краха США в Афганистане
02:53
Общество
Психолог Заргарова указала на явный признак проблем с психикой у ребенка
02:53
Общество
Необъяснимая тревожность может говорить о приближении болезни Альцгеймера
02:34
Общество
СКР расследует дело о нападении на журналиста в барнаульской клинике
02:18
Общество
Почетный донор России рассказал, какие льготы и пользу приносит сдача крови
02:17
Общество
Врач Очинская назвала передающиеся через смартфон болезни
02:11
Общество
Названы признаки поддельного мошеннического сайта
Все новости

Названы признаки поддельного мошеннического сайта
Общество
Названы признаки поддельного мошеннического сайта
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 5 сентября. Мошеннику необходимо привлечь на поддельный сайт потенциальных жертв, поэтому такой портал отличается несколькими привлекательными ловушками.

Первая из них — письмо с соблазнительным спецпредложением ограниченного действия, которое человек получает на электронную почту или СМС, рассказал Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар», в беседе с «Российской газетой».

Главные признаки подделки — ошибки в работе сайта и его текстового описания, подмена символов на похожие в домене веб-адреса (в частности, замена I на i и наоборот — например, google.com и googie.com). Часто мошенники указывают оплату онлайн как единственно возможный способ.

В Минфин России сейчас собираются упростить способ возврата денег потерпевшим после работы злоумышленников. Генпрокуратура напомнила, что каждая пятая кража сейчас представляет собой вывод средств с банковской карты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы признаки поддельного мошеннического сайта
деньги сайт мошенник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru