Токио, 5 сентября. Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме и затронул ряд вопросов, включая развитие Дальнего Востока и сотрудничество с Японией.

Российский лидер заявил, что страна заинтересована в иностранных инвестициях в Курильские острова. Однако эта деятельность должна строиться на основе законодательства РФ. Жители Японии высказались на этот счет. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Россия хочет привязать к себе Японию, как она привязала Германию и ЕС своими энергоносителями. Что же, в этом нет ничего плохого. Только нужно действовать осторожно, чтобы не попасть в сильную зависимость от России», — отметил читатель a_k.

Пользователь popyuranta считает, что Японии нужно как можно скорее подписать с РФ мирный договор. Это позволит открыть ряд возможностей по взаимному сотрудничеству.

«Если на северные острова влезут китайцы, то их потом оттуда никакими силами не выгонишь, и наши позиции по островам совсем ослабнут», — заявил ito.

Читатель ngn удивлен политикой Вашингтона, а также их желанием инвестировать в «северные территории». Он напоминает, что изначально проблема появилась после того как США пригласили СССР воевать против Японии в Тихом океане. Выходит, что из-за Белого дома Токио утратил острова.

Ранее востоковед Валерий Кистанов объяснил, почему Россия никогда не отдаст Курильские острова.