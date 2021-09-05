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ЯНАО пройдет цифровую трансформацию до 2024 года

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 02:01
Общество
ЯНАО пройдет цифровую трансформацию до 2024 года
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 5 сентября. Окружной департамент информационных технологий и связи представил проект по цифровой трансформации Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новые технологии повысят качество обслуживания в сфере ЖКХ, а также снизят коммунальные платежи. В медицине станет возможным улучшить сервисы для граждан и использовать искусственный интеллект для модернизации здравоохранения. Кроме этого, проект направлен на трансформацию экономики, социальной сферы и госуправления.

Информационные технологии также будут внедряться в транспортную сферу. Это повысит ее доступность и увеличит пассажиропоток. В регионе уже началась работа по реализации «Карты школьника». Пока она будет действовать в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги, пишет «Север-Пресс».

Члены Русского географического общества ранее провели экологическую акцию на реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе. Мероприятие было направлено на сбор мусора и других отходов на побережье, передает RT.

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