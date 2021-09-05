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Многоэтажку Нового Уренгоя украсил посвященный строителям мурал
Общество
Многоэтажку Нового Уренгоя украсил посвященный строителям мурал
newurengoy.ru  /  Администрация муниципального образования город Новый Уренгой

Новый Уренгой, 5 сентября. Художник из Нового Уренгоя украсил одну из многоэтажек города муралом, посвященным строителям. Он был выбран в ходе всеобщего голосования.

Опрос в рамках городского конкурса прошел весной этого года. Пользователи соцсетей отдали предпочтение картине, связанной с работой строителей.

Теперь торец здания в микрорайоне Строителей украшает работа 13-летней Софии Касаевой. Преобразил ее в полноценный мурал художник Александр Иванов. Девочка оставила на нем свою подпись, оригинал картины отправился губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.

«По четыре часа в день мог работать, по шесть. Около 30 часов где-то ушло. В целом не трудно, только погодные условия во многом мешали — дождь, ветер», — передает слова художника «Ямал-Медиа».

Сама София рассказала, что в восторге от своего рисунка, который теперь изображен в таком огромном размере на городской многоэтажке. Девочка также отметила, что чувства от данного события «очень необычные».

Еще одно интересное событие произошло в ямальском городе Губкинском. Жители попали в Книгу рекордов России, выстроившись в число 35 в количестве 500 человек.

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