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Финансист Тузов назвал катастрофические варианты для инвестиций
Экономика
Финансист Тузов назвал катастрофические варианты для инвестиций
pexels.com  /  pixabay

Москва, 5 сентября. Финансовая неграмотность является самым главным врагом инвестора, именно она превращает плохую инвестицию в катастрофическую.

Финансовая пирамида является самым плохим вариантом для вложения денежных средств. Такое инвестирование заранее убыточное, при чем криминальное и мошенническое дело. Граждане создают катастрофическую ситуацию, беря кредит или продавая единственное жилье в банке для вложения денег в пирамиду. Вкладывать все деньги в несколько проектов с одинаковыми рисками также не лучший вариант. Об этом рассказывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов агентству "Прайм".

По словам специалиста, рискованной инвестицией является выдача прямых займов людям или компаниям, так как в инвестициях важна возможность возврата денег, а не только процент дохода. Уходя в нерегулируемые ЦБ сферы инвестирования, человек не сможет получить помощи в случае проблем, заявил эксперт.

Инвестор Андрей Мозоль рассказал ФАН, как правильно составить инвестиционный портфель в этом году. По словам эксперта, в портфель должны входить не только биржевые вложения.

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