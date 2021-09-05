Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального

Москва, 5 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в прошлом году получала угрозы от сторонников блогера Алексея Навального.

В 2020 году Навальный раскритиковал Захарову за то, что она якобы оправдывает «кастовую систему». Официальный представитель МИД предложила блогеру провести беседу не в судах, в которых «можно спрятаться за формулировки» или юристов, а в онлайн-формате. Навальный согласился на дебаты, они были запланированы на 1 мая прошлого года, но не состоялись.

По словам Захаровой, в публикации материала Навального с обвинениями в ее адрес «переврали цитаты» и «все перевернули». После этого ей начали поступать угрозы от сторонников блогера, заявил официальный представитель МИД РФ.

«Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему», — пожаловалась в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что Навальный получал иностранное финансирование через посольства. Иностранные дипмиссии в РФ брали на работу российских граждан, платили им деньги, а те потом переводили средства соответствующим структурам, объяснила представитель МИД.