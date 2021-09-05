Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 02:02
02:00
Общество
Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как уровень стресса влияет на пищеварение
01:36
Общество
Многоэтажку Нового Уренгоя украсил посвященный строителям мурал
01:34
Происшествия
Ростовчанин похвастался новым автомобилем и сразу же лишился его
01:22
Экономика
Финансист Тузов назвал катастрофические варианты для инвестиций
01:13
Политика
Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального
01:11
Политика
Рогозин подверг критике американские санкции
01:09
Политика
Депутат Госдумы Белик предложил Залужному проехаться по Москве в автозаке
00:48
Экономика
Цены на жилье могут снизиться в России
00:45
Общество
Диетолог Нурия Дианова рассказала, что есть людям, страдающим от стресса на работе
00:42
Политика
Политолог Прокопчук: портрет Лукашенко станет символом духовного возрождения РБ
Все новости

Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального
Политика
Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 5 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в прошлом году получала угрозы от сторонников блогера Алексея Навального.

В 2020 году Навальный раскритиковал Захарову за то, что она якобы оправдывает «кастовую систему». Официальный представитель МИД предложила блогеру провести беседу не в судах, в которых «можно спрятаться за формулировки» или юристов, а в онлайн-формате. Навальный согласился на дебаты, они были запланированы на 1 мая прошлого года, но не состоялись.

По словам Захаровой, в публикации материала Навального с обвинениями в ее адрес «переврали цитаты» и «все перевернули». После этого ей начали поступать угрозы от сторонников блогера, заявил официальный представитель МИД РФ.

«Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему», — пожаловалась в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что Навальный получал иностранное финансирование через посольства. Иностранные дипмиссии в РФ брали на работу российских граждан, платили им деньги, а те потом переводили средства соответствующим структурам, объяснила представитель МИД.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального
захарова навальный угрозы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru