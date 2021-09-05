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Рогозин подверг критике американские санкции
Политика
Рогозин подверг критике американские санкции
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 5 сентября. Санкции США стали причиной уничтожения рынка коммерческих космических запусков. Соответствующей информацией поделился гендиректора Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин поделился соответствующей информацией во время эфира на канале в YouTube «Соловьев Live». По его словам, Россия не очень хорошо чувствует себя на рынке коммерческих запусков из-за американских ограничений. Он добавил, что Москва теряет большое число заказов на свободном рынке. По его мнению, слова «рынок» в сфере космоса больше нет. Гендиректор отметил, что есть страны, которые хотят сотрудничать с Роскосмосом.

Гендиректор Роскосмоса недавно сообщил о планах пусков с космодрома Куру. Он отметил, что там до конца 2021 года должно произойти два взлета космических аппаратов. Соответствующую информацию передает RT.

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сша космос рогозин
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