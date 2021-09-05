Депутат Госдумы Белик предложил Залужному проехаться по Москве в автозаке

Москва, 5 сентября. Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик ответил на заявление главкома ВС Украины Валерия Залужного о желании проехаться на танке по Москве.

Ранее Залужный в эфире «Пятого канала» на вопрос телезрителей о желании проехаться по Красной площади Москвы на танке ответил, что хотел бы попробовать. Мало того, он выразил желание поездить на боевой машине и по Арбату. Однако Белик предложил главкому ВСУ совершить поездку по российской столице, либо как частное лицо в такси, либо в автозаке в качестве военного преступника.

«Если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке – в трибунал, а оттуда в Магадан», — сказал Белик.

Также депутат отметил, что украинские военные всегда поддаются ложной браваде. Парламентарий вспомнил, как высокопоставленные лица обещали устроить парады в Севастополе или Ялте. Однако Белик подчеркнул, что по Москве всегда ездили только российские танки, передает РИА Новости.

Валерий Залужный был назначен на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины указом президента Владимира Зеленского от 28 июля. Ранее эту должность занимал Руслан Хомчак, передает RT.