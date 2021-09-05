Цены на жилье могут снизиться в России

Москва, 5 сентября. Эксперты оценили перспективы снижения цен на жилье и возможность государственной поддержки девелоперов.

По мнению ряда аналитиков, в ближайшем будущем рост цен на жилье должен замедлиться. Но эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что стабилизации рынка не произойдет, а цены начнут падать, сообщает газета «Известия».

Аналитик ГК «Финам» Наталья Пырьева сообщила изданию, что для существенного падения цен предпосылок нет, но в среднесрочной перспективе ожидается некоторая коррекция. По мнению эксперта, предпринимаемые властями меры по поддержанию в тонусе населения и строительного сектора будут работать.

Ранее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что стоимость жилья на первичном рынке ни в одном из городов России не выросла в прошлом месяце более чем на 4%. По его словам, спрос на недвижимость среди россиян стремительно падает.