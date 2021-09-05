Маткапитал увеличат на 20% в 2021 году в Белгородской области

Москва, 5 сентября. Материнский капитал в Белгородской области увеличат в этом году с 68 460 до 82 152 рублей.

Соответствующие изменения в социальный кодекс уже приняты. Выплата полагается женщинам, которые проживают по месту регистрации в регионе и рожают третьего или последующих детей, передают «Известия». Индексация начнется с 1 октября 2021 года.

Такие меры поддержки для российских родителей действуют по всей стране, в каждом регионе сумма выплаты может отличаться. Например, в Нижегородской области мама третьего ребенка получит 100 тысяч рублей и сможет потратить эти деньги на покупку автомобиля, улучшение жилищных условий, отдых или образование.

Россиянки смогут получить более 503 тысяч рублей за рождение первенца в 2022 году. Об этом недавно заявил глава Минтруда Антон Котяков.