Минфин России создаст механизм возврата денег жертвам мошенников

Москва, 5 сентября. Механизм, упрощающий работу полиции и банков при мошенничестве и возврате денег потерпевшим, создают в Минфин РФ.

По словам заместителя министра Алексея Моисеева, предлагается законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Новый механизм сможет упростить взаимодействие Центробанка, финансовых организаций и МВД и останавливать передачу денег по счетам мошенников до их вывода. Об этом информируют «Известия».

Генпрокуратура сообщала, что хищением денег с банковских карт является каждая пятая кража. Ущерб телефонных мошенников в прошлом году составил 66 млрд рублей. Онлайн-мошенники ограбили россиян за год на 150 млрд рублей. Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев вернуть украденные деньги невозможно, так как не существует механизма автоматического возврата денег жертвам мошенников.

Способы кражи денег у телефонных мошенников со временем изменяются. Аферисты начали звонить россиянам с угрозой расправы. Часто жертвами киберпреступников становятся доверчивые пенсионеры.