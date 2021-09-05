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Российские ученые обнаружили материал для строительства зданий на Луне

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 00:41
Технологии
Российские ученые обнаружили материал для строительства зданий на Луне
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Москва, 5 сентября. Ученые Московского авиационного института обнаружили на Земле аналог лунного грунта. В будущем он будет использоваться для строительства зданий на спутнике нашей планеты.

Об этом рассказал один из авторов работы, выпускник МАИ Серафим Дегтярев в интервью «Известиям». Бальзат больше всего похож на лунный грунт реголит. Порошок этого материала был связан с помощью особого плотного полимера. Для возведения зданий, бальзат предварительно необходимо сплавлять или спекать, чтобы придать ему нужную форму. Такую технологию сначала нужно отработать на Земле.

Этот материал способен выдерживать низкие температуры до минус 50 градусов. Также он не разрушается от воздействия радиоактивных веществ. Из бальзата сначала необходимо построить рабочий модуль на Луне, пояснил Дегтярев. В нем могут жить несколько человек и проводить исследования.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация отправит корабль с космонавтами для облета Луны в 2028 году. Высадка людей на поверхность спутника Земли для масштабного исследования планируется в 2030 году. Запуск российской автоматической станции на Луну намечен на май 2022 года, передает RT.

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луна строительство бальзат
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