Москва, 5 сентября. Сборная России играет во все тот же «надоевший и убогий» футбол, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Победа 2:0 над Кипром — это победа над одной из слабейших команд Европы. Претендовать на что-то с таким несерьезным подходом нельзя, отметил политик в Telegram-канале.

«Наши футболисты могут, конечно, обыгрывать Кипр и Мальту, и ощущать себя королями футбола», — заметил он.

Однако все становится ясно, по мнению сенатора, когда нужно играть против сильного противника. Например, против маленькой Дании с населением в пять миллионов человек. В этот момент становится понятно, насколько российские футболисты не «блещут». Понятно это всем, «кроме, похоже, их самих», заключил Пушков.

Недавно политик также озвучил последствия поражения в Афганистане для США. Он уверен, что произошедшее окажет огромное влияние на экономику страны.