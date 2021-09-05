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«Короли футбола»: Пушков раскритиковал победу россиян над сборной Кипра

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 00:59
Спорт
«Короли футбола»: Пушков раскритиковал победу россиян над сборной Кипра
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 сентября. Сборная России играет во все тот же «надоевший и убогий» футбол, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Победа 2:0 над Кипром — это победа над одной из слабейших команд Европы. Претендовать на что-то с таким несерьезным подходом нельзя, отметил политик в Telegram-канале.

«Наши футболисты могут, конечно, обыгрывать Кипр и Мальту, и ощущать себя королями футбола», — заметил он.

Однако все становится ясно, по мнению сенатора, когда нужно играть против сильного противника. Например, против маленькой Дании с населением в пять миллионов человек. В этот момент становится понятно, насколько российские футболисты не «блещут». Понятно это всем, «кроме, похоже, их самих», заключил Пушков.

Недавно политик также озвучил последствия поражения в Афганистане для США. Он уверен, что произошедшее окажет огромное влияние на экономику страны.

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Алексей Пушков футбол кипр
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