Названы главные проблемы загрязнения моря от канализации

Москва, 5 сентября. Прокуратура Камчатского края начала проверку после жалоб на грязную воду в Авачинской бухте, также жители Новороссийска сообщили о мутных реках, стекающих в Черное море.

В Новороссийске и Анапе людям запретили купаться в море из-за несоответствия воды нормативам. Главной проблемой в России в вопросе загрязнения вод являются стоки. Их очень проблематично чистить. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Евгений Веницианов.

«Этими вещами долгое время в России почти не занимались, поверхностный сток почти не контролируется и плохо очищается», — сказал он.

В основном источниками стоков в реках и морях являются предприятия, бытовая канализация и поверхностный сток. Проблема даже не в самой разработке очистки воды, а в их дороговизне. Однако Россия старается делать все возможное, чтобы реки и озера можно было очистить от сточных вод.

Ранее Росприроднадзор выявил наличие нефтепродуктов в реке Дон. Как отметили в пресс-службе ведомства, обследование реки началось в июле этого года. За время мониторинга было отобрано 250 проб воды и донных отложений в 21 точке.