Аналитик Морина дала прогноз по стоимости нефти на следующей неделе

Москва, 5 сентября. Участники ОПЕК+ подтвердили намерение придерживаться прошлых договоренностей. Об этом рассказал глава аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина.

Специалист в беседе с «Праймом» рассказала, что из-за ситуации с «дельта"-штаммом сохраняется неопределенность со спросом на нефть. Число госпитализируемых в США достигло уже 75% от пиковых значений начала года, хотя недавно этот показатель было около 50%.

Аналитик отметила, что в Европе замедляется восстановление деловой активности. В августе ее индикатор показал снижение с 60,2 п. в июле до 59,0 п. в августе. Вышедшая статистика оказалась хуже, чем ожидалось.

Статистика по американскому рынку труда в пятницу способствовала ослаблению доллара. Рост занятости замедлился сильнее ожиданий — с 733 тысяч до 235 тысяч. Это подтверждает опасения о том, что резкий рост заболеваемости COVID-19 может выразиться в нежелании населения возвращаться на рынок труда.

Также на фоне слабого доллара и сообщений из Мексиканского залива нефть поднялась выше 73 долларов за баррель Brent. Восстановление добычи в Мексиканском заливе затягивается, отметила аналитик.

«Соответственно, на рынке начинает расти убеждённость, что восстановление работы НПЗ произойдет быстрее, чем на нефтяных платформах, что увеличит дефицит на рынке нефти», — отметила она.

Котировки нефти на следующей неделе сохранят свою волатильность, уверена Морина. На стоимость повлияет информация о ВВП Еврозоны, промышленной статистики европейских стран, заседания ЕЦБ, и индекса цен американских производителей.

Ранее сообщалось, что иностранные валюты укрепились к рублю на открытии торгов Мосбиржи. Евро и доллар продолжили рост.