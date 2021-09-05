Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 00:32
00:28
Технологии
Российские ученые обнаружили материал для строительства зданий на Луне
00:27
Спорт
«Короли футбола»: Пушков раскритиковал победу россиян над сборной Кипра
00:22
Общество
Названы главные проблемы загрязнения моря от канализации
00:21
Экономика
Аналитик Морина дала прогноз по стоимости нефти на следующей неделе
00:20
Армия
Талибы смогут использовать бронемашины MRAP до весны
00:16
Технологии
Рогозин спрогнозировал сроки эксплуатации МКС
00:05
Спорт
Государства вне содружества пригласят на первые Игры стран СНГ в Казани
00:05
Происшествия
Одного из участников массовой драки в Твери госпитализировали
00:00
Общество
Сплошная польза: психолог Суздальцева о бельгийской постковидной программе
23:48
Общество
Дуров посоветовал не забивать себе голову бесполезным контентом
Все новости

Аналитик Морина дала прогноз по стоимости нефти на следующей неделе
Экономика
Аналитик Морина дала прогноз по стоимости нефти на следующей неделе
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 5 сентября. Участники ОПЕК+ подтвердили намерение придерживаться прошлых договоренностей. Об этом рассказал глава аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина.

Специалист в беседе с «Праймом» рассказала, что из-за ситуации с «дельта"-штаммом сохраняется неопределенность со спросом на нефть. Число госпитализируемых в США достигло уже 75% от пиковых значений начала года, хотя недавно этот показатель было около 50%.

Аналитик отметила, что в Европе замедляется восстановление деловой активности. В августе ее индикатор показал снижение с 60,2 п. в июле до 59,0 п. в августе. Вышедшая статистика оказалась хуже, чем ожидалось.

Статистика по американскому рынку труда в пятницу способствовала ослаблению доллара. Рост занятости замедлился сильнее ожиданий — с 733 тысяч до 235 тысяч. Это подтверждает опасения о том, что резкий рост заболеваемости COVID-19 может выразиться в нежелании населения возвращаться на рынок труда.

Также на фоне слабого доллара и сообщений из Мексиканского залива нефть поднялась выше 73 долларов за баррель Brent. Восстановление добычи в Мексиканском заливе затягивается, отметила аналитик.

«Соответственно, на рынке начинает расти убеждённость, что восстановление работы НПЗ произойдет быстрее, чем на нефтяных платформах, что увеличит дефицит на рынке нефти», — отметила она.

Котировки нефти на следующей неделе сохранят свою волатильность, уверена Морина. На стоимость повлияет информация о ВВП Еврозоны, промышленной статистики европейских стран, заседания ЕЦБ, и индекса цен американских производителей.

Ранее сообщалось, что иностранные валюты укрепились к рублю на открытии торгов Мосбиржи. Евро и доллар продолжили рост.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Морина дала прогноз по стоимости нефти на следующей неделе
нефть опек котировки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru