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Талибы смогут использовать бронемашины MRAP до весны

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 00:20
Армия
Талибы смогут использовать бронемашины MRAP до весны
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Кабул, 5 сентября. Боевики «Талибана»1 смогут использовать бронеавтомобили MRAP более новых серий до весны, после чего машины выйдут из строя.

Соответствующей информацией во время разговора с «Известиями» поделились эксперты, которые знакомы с ситуацией. По предварительным оценкам, у талибов к весне из большого числа захваченной авиатехники останется только два или три рабочих вертолета.

Боевики способны поддерживать высокую готовность только парк военных машин Humvee. Специалисты утверждают, что без помощи извне жизнь захваченной техники в руках нового правительства Афганистана будет короткой.

Большое число техники, которую боевики захватили у армии Афганистана, была неисправна или сломана, добавили информаторы издания. Отсутствие мастеров, запчастей и топливо станет причиной выведения из строя и остального вооружения.

Талибы недавно сообщили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер. Боевики провели штурм административного центра.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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