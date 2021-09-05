Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 00:32
00:28
Технологии
Российские ученые обнаружили материал для строительства зданий на Луне
00:27
Спорт
«Короли футбола»: Пушков раскритиковал победу россиян над сборной Кипра
00:22
Общество
Названы главные проблемы загрязнения моря от канализации
00:21
Экономика
Аналитик Морина дала прогноз по стоимости нефти на следующей неделе
00:20
Армия
Талибы смогут использовать бронемашины MRAP до весны
00:16
Технологии
Рогозин спрогнозировал сроки эксплуатации МКС
00:05
Спорт
Государства вне содружества пригласят на первые Игры стран СНГ в Казани
00:05
Происшествия
Одного из участников массовой драки в Твери госпитализировали
00:00
Общество
Сплошная польза: психолог Суздальцева о бельгийской постковидной программе
23:48
Общество
Дуров посоветовал не забивать себе голову бесполезным контентом
Все новости

Рогозин спрогнозировал сроки эксплуатации МКС
Технологии
Рогозин спрогнозировал сроки эксплуатации МКС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 сентября. Работа на Международной космической станции без каких-либо проблем будет продолжаться до 2025 года, заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рогозин подчеркнул, что эксперты в Роскосмосе и NASA проделали расчеты, по итогам которых стало ясно, что степень износа МКС позволяет станции проработать еще четыре года. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Мы понимаем, что чем дольше мы будем держать МКС на орбите, тем больше денег нам придется тратить на замену того оборудования, которое, к сожалению, не может быть даже абсолютно современным», — объяснил глава Роскосмоса.

Рогозин отметил, что несмотря на запас ресурса станции, космонавты будут тратить время на поддержание ее жизнеспособности. С каждым годом оно будет только увеличиваться.

Прогнозы по срокам эксплуатации ракеты-носителя «Союз-2» чуть более позитивные. Дмитрий Рогозин оценил их в десятилетие.

Также до 2027 года Россия планирует запустить в космос до десяти метеорологических спутников. Об этом стало известно из доклада Роскосмоса и Росгидромета, передает «Парламентская газета».

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Рогозин спрогнозировал сроки эксплуатации МКС
мкс роскосмос рогозин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru