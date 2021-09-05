Рогозин спрогнозировал сроки эксплуатации МКС

Москва, 5 сентября. Работа на Международной космической станции без каких-либо проблем будет продолжаться до 2025 года, заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рогозин подчеркнул, что эксперты в Роскосмосе и NASA проделали расчеты, по итогам которых стало ясно, что степень износа МКС позволяет станции проработать еще четыре года. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Мы понимаем, что чем дольше мы будем держать МКС на орбите, тем больше денег нам придется тратить на замену того оборудования, которое, к сожалению, не может быть даже абсолютно современным», — объяснил глава Роскосмоса.

Рогозин отметил, что несмотря на запас ресурса станции, космонавты будут тратить время на поддержание ее жизнеспособности. С каждым годом оно будет только увеличиваться.

Прогнозы по срокам эксплуатации ракеты-носителя «Союз-2» чуть более позитивные. Дмитрий Рогозин оценил их в десятилетие.

Также до 2027 года Россия планирует запустить в космос до десяти метеорологических спутников. Об этом стало известно из доклада Роскосмоса и Росгидромета, передает «Парламентская газета».