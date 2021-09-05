Государства вне содружества пригласят на первые Игры стран СНГ в Казани

Казань, 5 сентября. Организаторы первых Игр стран СНГ в Казани приступили к рассылке приглашений государствам, не входящим в состав содружества, заявил первый зампред ИК СНГ Леонид Анфимов.

В субботу, 4 сентября, стартовали первые в истории России Игры стран СНГ. В состязании планировалось участие спортсменов из национальных сборных девяти стран.

«Потому что мы уже начинаем высылать приглашения, не дожидаясь закрытия этих Игр, в другие государства, чтобы привлечь их внимание к этому мероприятию и привлечь команды этих государств, показав, что СНГ открыто не только для политического, но и для спортивного сотрудничества для других государств», — сказал Анфимов журналисту ТАСС .

Игры стран СНГ продлятся до 11 сентября. Участие в них примут более тысячи молодых спортсменов возрастом от 14 до 23 лет. В рамках состязания разыграют 182 комплекта наград в 16 видах спорта.

О важности Игр стран СНГ также высказался президент России Владимир Путин. Он отметил востребованность мероприятия, которое способно объединить молодежь разных стран.

Ранее постановлением Правительства был расширен перечень допинга, за которые грозит уголовная ответственность. В него включены бета-2-агонисты, диуретики, в соревновательный период — глюкокортикоиды и бета-блокаторы, передает «Парламентская газета».