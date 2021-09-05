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Одного из участников массовой драки в Твери госпитализировали
Происшествия
Одного из участников массовой драки в Твери госпитализировали
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тверь, 5 сентября. Один из пострадавших после массовой драки в Твери был госпитализирован. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Прибывшая на место событий полиция устанавливает личности участников происшествия, сообщает РИА Новости. Передается, что по данному факту ведется проверка. По итогам будет принято решение в соответствии с требованиями закона.
«Сегодня в городе Твери произошла потасовка между группой лиц, в результате которой один из участников конфликта доставлен в больницу для оказания помощи», — уточнил представитель УМВД.

Массовая драка случилась и на Красносельском шоссе Санкт-Петербурга. Федеральное агентство новостей опубликовало видео, на котором запечатлены участники конфликта.

Регулярные происшествия подобного рода спровоцировали внесение Госдумой поправок в КоАП. Согласно им, штраф за участие в таком конфликте будет составлять до 5 тысяч рублей, передает «Парламентская газета».

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