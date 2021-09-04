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Дуров посоветовал не забивать себе голову бесполезным контентом
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Дуров посоветовал не забивать себе голову бесполезным контентом
Общество
Дуров посоветовал не забивать себе голову бесполезным контентом
instagram.com  /  @durov

Москва, 4 сентября. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей не захламлять голову бесполезным контентом.

Дуров выразил сожаление, что большое количество людей выбирают заполнять свою голову не достоверной информацией, которая способна позволить изменить мир, а проектами от сервиса Netflix или роликами в TikTok. По его словам, пользователи должны очистить свой мозг от бесполезного контента для использования всех его возможностей.

Программист сообщил, что разум является самым мощным инструментом. По словам Дурова, для него нет невозможных задач. Большое число исследований доказали, что разум создает новые идеи, даже когда человек отдыхает или просто ничего не делает, добавил Павел. А решения трудных задач часто приходят людям после хорошего сна, подытожил Дуров в личном канале в Telegram.

Павел Дуров недавно заявил, что пользователи iPhone являются цифровыми рабами. По мнению программиста, Apple строит свою бизнес-модель на продаже переоцененных и устаревших девайсов, передает RT.

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