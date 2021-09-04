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Азаров сообщил о начале поставок сала на Украину
Политика
Азаров сообщил о начале поставок сала на Украину
youtube.com  /  Николай Азаров

Киев, 4 сентября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что в страну начали доставлять даже сало.

Азаров заявил, что Украина превратилась в импортера продукции животноводства. По словам бывшего премьер-министра, в стране снижается количество скота. Политик также отметил проблемы, которые появляются в сфере производства мясных и молочных продуктов.

Соответствующей информацией он поделился во время эфира в YouTube. По словам Азарова, украинский президент Владимир Зеленский за период своего правления страной оказался не в состоянии освоить умения, которые необходимы для лидера государства. Киев также за период в семь лет не создал ни одного самолета. Азаров подытожил, что президенту Украины предоставляют какие-то вещи, которые Зеленский попросту читает как актер.

Киев и Вашингтон ранее договорились о коммерческом партнерстве. Цель документа состоит в реализации усиления коммерческих связей для укрепления благосостояния, безопасности и роста экономики на Украине и в США, передает RT.

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украина азаров сало
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