Песков посочувствовал переживаниям поправившего Путина школьника

Москва, 4 сентября. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что сочувствует переживаниям поправившего главу государства Владимира Путина школьника.

Президент 1 сентября в детском центре «Океан» во Владивостоке провел встречу со школьниками. Путин рассказал о войне между Швецией и Россией во времена Петра I, оговорившись, что война называлась Семилетней. Один из школьников поправил главу государства. Мальчик уточнил, что война носила название «Северная».

История получила широкий резонанс. В ряде СМИ появились замечания в адрес школьника. В частности, директор школы Юлия Рябцева назвала поведение подростка наглостью. В то же время она отметила, что школьник хорошо учится. Между тем Путин прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что поправки школьника его никак не задели, а только порадовали.