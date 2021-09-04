Главком ВСУ захотел прокатиться на танке по Красной площади

Киев, 4 сентября. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о желании прокатиться по центру Москвы на танке, мыслями военный поделился в эфире Пятого канала.

Неожиданное заявление Залужный сделал в ответ на вопрос одной из телезрительниц о том, хочет ли он проехаться по Красной площади на танке. Главком ВСУ ответил утвердительно и развил тему, отметив, что хотел бы прокатиться и по Арбату. Однако военный уточнил, что делать это следует аккуратно.

«Но аккуратно, потому что это памятник», — подчеркнул военный.

Залужный назначен главнокомандующим ВСУ меньше двух месяцев назад, после того, как украинский президент Владимир Зеленский снял с этого поста Руслана Хомчака. Ранее он возглавлял оперативное командование «Север».

Это не первое спорное заявление Залужного во главе ВСУ. В конце августа он высказался о том, что Вооруженным силам Украины следует начать подготовку к наступлению на Донбасс. В то же время он отмечал, что украинским военным следует обратить внимание на минимизацию потерь.