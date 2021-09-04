Новой российской орбитальной станции пообещали КПД выше, чем у МКС

Москва, 4 сентября. Роскосмос намерен создать орбитальную служебную станцию, у которой коэффициент полезного действия будет выше, чем у МКС, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Рогозин уточнил, что коэффициент полезного действия у новой отечественной орбитальной станции, согласно планам Роскосмоса, будет выше, чем у Международной космической станции на «несколько порядков».

Ранее Рогозин заявлял, что корпорация планирует начать развертывание новой российской космической станции на земной орбите через пять-шесть лет. Известно, что Национальная орбитальная космическая станция (она же РОСС — Российская орбитальная служебная станция) должна будет заменить МКС после 2025 года.

Новую станцию сконструируют по модульному принципу, что сделает срок ее эксплуатации почти неограниченным. РОСС будет состоять из пяти модулей общей массой в 60 тонн.